Agência de Fomento expande programas de crédito em Campo Verde, Guarantã, Sorriso, Lucas e mais 8

Com informações do Só Notícias

Dezoito colaboradores de prefeituras e Câmaras de Dirigentes Lojistas de Campo Verde, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Alta Floresta, Tangará da Serra, Pontes e Lacerda, Guarantã do Norte, Alto Paraguai, Campo Novo do Parecis, Juscimeira, Cáceres e Vila Rica participaram do primeiro treinamento online realizado neste sábado (05.02) pela Agência de Fomento de Mato Grosso. A parceria é fruto do termo de cooperação entre prefeituras, entidades e a agência.

O treinamento faz parte da estratégia de expansão da rede de agentes de crédito e correspondentes para levar as linhas de crédito aos empresários de Mato Grosso com atendimento presencial em todo o Estado.

No ano passado, os municípios do interior atingiram um índice alto de recursos repassados aos empreendedores, cerca de R$ 8 milhões em crédito foram concedidos. Atualmente, são 38 municípios parceiros que possuem agentes de crédito habilitados e 15 entidades de classe que prestam apoio e atendimento aos empreendedores nos municípios, para facilitar o acesso ao crédito.

Os agentes de crédito e correspondentes capacitados são parceiros da Desenvolve MT e irão atuar nas respectivas entidades, na oferta de crédito e apoio aos associados e empresas que atuam nos segmentos representados da indústria, do comércio e setor de serviços.

“A parceria é uma forma de ficar mais próximo dos municípios, esperamos que os agentes tragam as demandas e que possamos atender cada vez mais os empreendedores do interior”, pontua Jaqueline Cozovenco, gerente de investimento e projetos da Desenvolve MT.

O treinamento ministrado pela agente de fomento Júlio Pereira teve duração de uma hora e meia, por meio de plataforma on-line. Durante a aula, os participantes conheceram as linhas de crédito, em especial o novo programa Jovem e Mulher Empreendedor, sobre todo o processo de preenchimento de cadastro e documentos, além de terem tirado dúvidas.

Tiveram contato com o sistema da plataforma on-line, espaço onde é solicitado o crédito e inseridos os documentos do empreendedor para análise. Essa plataforma é um produto que foi desenvolvido para trazer agilidade no processo de contratação do crédito, permitindo que todos os municípios mato-grossenses possam ter acesso sem precisa se deslocar.

Cada correspondente é treinando para dar suporte em todo o processo de solicitação de crédito facilitando assim o encaminhamento das propostas de crédito para a Desenvolve MT.

Para Leonardo Kozak, agente de crédito de Sorriso, os encontros são importantes para troca de informações, aproximação com os agentes, estabelecendo assim um canal de apoio com o empreendedor de cada cidade.

“O empreendedor precisa entender que o investimento tem que ser muito bem pensando para não virar o um problema, o crédito é a última etapa do negócio”, alertou.