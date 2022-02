Alerta – Golpista tenta executar golpe via whatsapp em Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

A Redação do Mega News CV recebeu prints com a informação de ataques de golpistas no município de Campo Verde-MT, que utilizam apps de comunicação para aplicar o velho golpe da ajuda financeira.

O golpe é antigo, porém continuam fazendo novas vítimas. No print recebido pela equipe a vítima logo percebeu que se tratava do golpe e acabou desenrolando o assunto para ver onde iria chegar.

Segundo as mensagens registradas no print o golpista tenta se passar pelo filho da vítima e que estaria realizando o contato pelo seu “novo número”. Segundo o mesmo o seu celular teria danificado e a assistência teria lhe passado um aparelho para que ele não ficasse sem os seus contatos.

Após a aplicação da “lábia golpista” o “filho” pede a sua “mãe” para que lhe empreste o valor de 670 reais, visto que o aplicativo do banco teria sido bloqueado. O mesmo ainda tem a audácia de dizer que assim que resolvido o problema do banco retornaria o dinheiro a vítima.

O portal Mega News CV alerta para o golpe aplicado na cidade, e qualquer informação do autor informar imediatamente a Polícia Militar por telefone 190 ou 0800 65 3939.