Obras são visitadas pelo prefeito Alexandre Lopes e vereador Paulinho da Fartura no assentamento Santo Antônio da Fartura na zona rural de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Prefeito Alexandre Lopes visitou obras em execução no assentamento Santo Antônio da Fartura na zona rural de Campo Verde, assim como o vereador Paulinho da Fartura. Mais de cinco projetos em execução foram visitados para acompanhamento das obras.

GINÁSIO POLIESPORTIVO

Na Escola Municipal Santo Antônio, a construção do ginásio poliesportivo já está em fase de implantação da cobertura. A quadra será utilizada para diversas modalidades esportivas, além de contar com uma arquibancada moderna. A estrutura que está sendo construída pela prefeitura oferecerá aos alunos lazer e atividade física.

ABASTECIMENTO

Na avenida principal do assentamento Santo Antônio da Fartura, a secretaria de obras de Campo Verde está canalizando as redes para melhorar o fornecimento de água da comunidade. Além disso, está em execução a perfuração de três poços artesianos. Uma abertura está sendo investido 100% de recursos próprios da prefeitura, e outras duas perfurações estão sendo realizadas através de emendas do deputado Wilson Santos e deputado Elizeu Nascimento. Quando concluídos, os poços artesianos devem ajudar a solucionar o problema de abastecimento da vila do assentamento.

ENSINO PÚBLICO

O prefeito Alexandre Lopes também visitou a unidade de ensino do estado que será reformada. A prefeitura firmou um convênio com o Governo do Estado para reestabelecer o ensino na Escola Estadual do Assentamento Santo Antônio da Fartura, o recurso será repassado ao município que fará a licitação e o acompanhamento da obra, além disso, outras quatro escolas de Campo Verde também serão reformadas através do convênio.

AGRICULTURA FAMILIAR

Para atender as associações da agricultura familiar, está sendo feita a instalação de uma câmara fria e resfriador para o armazenamento de laticínios e hortaliças.

PAVIMENTAÇÂO

Na avenida Beija Flor, que corta os bairros São Miguel e Recanto dos Pássaros, a obra de pavimentação está em execução. Para drenar da água da chuva, a secretária de obras está implantando um sistema com 14 caixas pluviais para o otimizar o escoamento.

PONTE TADASHI

No mês de janeiro, a prefeitura de Campo Verde fez a entrega do acesso conhecido como a Ponte da Linha do Tadashi, trazendo mais comodidade e rapidez no deslocamento dos moradores da zona rural.