Forças de segurança prendem mais dois envolvidos na morte de soldado do Exército em praça pública

Do: Olhar Direto

As forças de segurança prenderam mais dois suspeitos de participação na morte do soldado do Exército Thiago de Brito de Almeida, de 19 anos, ocorrida no dia 22 de janeiro, em uma praça do bairro Cohab Nova, em Cáceres (234 km de Cuiabá).

A ação realizada no sábado (29), faz parte da operação Asfixia e contou com apoio de forças de segurança do município que deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de um suspeito ligado a uma facção criminosa.

Duas pessoas foram presas no local, além da apreensão de dois veículos (um carro de passeio e uma motocicleta) que, supostamente, foram utilizados na ação criminosa.

Além dos veículos, foram localizados no interior da residência um tablete de maconha, 10 munições calibre 9mm, sete aparelhos celulares e uma bala clava.

Homicídio

O militar servia na Companhia de Fronteira Jauru, do 66° Batalhão de Infantaria Motorizada. Ele estava jogando basquete em companhia de outros jovens, na quadra do bairro Cohab Nova, quando foi alvejado por criminosos que estavam em um veículo Corsa preto.

Operação Asfixia

Na semana passada, na primeira etapa da operação realizada no dia 25 de janeiro, as forças policiais prenderam 12 suspeitos em flagrante por tráfico de drogas, sendo que contra três deles também foram cumpridos mandados de prisão expedidos pela Justiça. Todos são investigados por crimes ocorridos no município, entre eles, o que vitimou o soldado Thiago.

No primeiro dia da operação foram apreendidos 14 tabletes de maconha, porções individuais de entorpecentes, cinco armas de fogo, munições e um veículo.

A operação foi deflagrada visando identificar membros de facção criminosa em Cáceres. De acordo com o delegado regional de Cáceres, Alex de Souza Cuyabano, todos os presos têm passagens criminais e são ligados a facção criminosa. “Os materiais apreendidos, como as armas e o veículo, provavelmente são os mesmos utilizados na prática dos crimes”, explicou.

Integram a Operação Asfixia a Delegacia de Fronteira, 1° Delegacia de Cáceres, Delegacia Regional de Cáceres, Gaeco, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Gefron, 66° Bimtz, Comando Regional da Polícia Militar, Rotam.