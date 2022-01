Jovem sobrevive a tiro na cabeça e ataque de cães em MT

Do: MidiaNews

Ele pulou o muro de uma vizinha para fugir do atirador; ao todo foram quatro disparos efetuados

Um jovem de 19 anos levou um tiro na cabeça e foi atacado por cães ao tentar fugir do atirador invadindo uma casa vizinha. O caso foi registrado na noite de domingo (9) em Nortelândia (a 250 quilômetros de Cuiabá).

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada no Hospital Nossa Senhora de Santana depois do jovem dar entrada na unidade.

Quando os policias chegaram ao local, o jovem disse que estava sentando em frente de casa quando um homem em uma motocicleta prata se aproximou e puxou assunto.

Pouco tempo depois, o pistoleiro teria começado a atirar no jovem. Ao todo ele teria efetuado quatro disparos. Um atingiu a cabeça da vítima.

Durante o ataque, para fugir dos disparos, o jovem pulou o muro da casa de uma vizinha e foi atacado por cães.

O jovem alegou não conhecer o atirador e tampouco consegui descrever o que ele vestia no momento do ataque.

A equipe realizou rondas na região, mas não conseguiu localizar o atirador.

A Polícia Civil investiga o caso.