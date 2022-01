Explosão de casos de Covid e Influenza faz companhia aérea cancelar voos com chegada e partida do Marechal Rondon

Do: Olhar Direto

Dois voos com trânsito pelo Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande (região metropolitana de Cuiabá) nesta terça-feira (11) foram cancelados em decorrência do aumento de casos de Covid-19 e Influenza entre funcionários de uma companhia aérea.

Os voos são da Latam e os itinerários cancelados são: LA3380 (Guarulhos-Cuiabá), LA3382 (Cuiabá-Guarulhos).

A Azul não divulgou informações sobre cancelamentos. No entanto, informou que, por razões operacionais, alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados.

“A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus Tripulantes – casos esses que, em sua totalidade, apresentaram um quadro com sintomas leves – e tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e covid-19 no Brasil e no mundo”, diz trecho da nota.

Apesar disso, mais de 90% das operações da companhia estão funcionando normalmente.

Já a Gol afirmou que não houve cancelamento de voos de nenhuma das bases.