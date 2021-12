Grupo de teatro das Escolinhas Culturais de Campo Verde participará do 5º Festeju, em Jundiaí

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Grupo de Teatro Gambiarra, de Campo Verde, teve inscrição aceita no 5º Festival de Teatro de Jundiaí (FESTEJU), que será realizado entre os dias 04 e 10 de dezembro, em Jundiaí (SP). Vários grupos teatrais participarão do evento, que é uma realização da Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria de Cultura.

Composto pelos atores: Gabriel Koehler Pupatto, Dafiny Oliveira de Souza, Natally Kawany Figueiredo da silva, Carolyne Gabrielly da Costa dos Santos, Julia Antonelli Tenório, Ana Carolina Gualberto Rodrigues, Nairim Ferreira Madalena, Emily Segato Passoni e João Vitor Fernandes Dias, todos formados pelo Centro Cultural de Campo Verde, o Gambiarra levará ao palco paulista a peça “Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate”, escrita e dirigida pelo ator e diretor Charles Pierre.

O espetáculo traz à tona a temática da violência doméstica, em razão do crescente número de casos durante a pandemia do novo coronavírus. “Esperamos contribuir para o empoderamento feminino, fortalecendo e aumentando a autoestima. Além de evidenciar os tipos de violência cometidos contra a mulher, para que identifiquem e denunciem e que consigam enfrentá-los de forma branda e segura”, explicou a secretária de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde, Izaurides Kesia Sampaio.

A peça “Confeitar: receita de bolo de chocolate para quem não gosta de chocolate” já foi apresentada nos festivais: Festival Velha Joana, em Primavera do Leste, FESTCAV, em Campo Verde e FEGERART, em Comodoro. Por onde passou, alcançou várias premiações, como Destaques de Melhor Figurino, Melhor Cenário, Ator, Direção e Melhor Sonoplastia.

Para o supervisor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, Charles Pierre, ser selecionado para participar de um festival em outro estado é uma grande conquista. “Mostra que o trabalho desenvolvido pelos atores, técnicos e diretores tem apresentado o resultado esperado, elevando o nome do município e afirmando novamente Campo Verde como potência no Estado do Mato Grosso nas artes cênicas”, concluiu.