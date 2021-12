Com informações do MegaNews CV

Um acidente ocorreu na tarde deste domingo (05), com vítima fatal, na MT-344, que liga Campo Verde a Dom Aquino.

De acordo com a equipe de reportagem que esteve no local, o Renault Fluence de cor branca realizou uma ultrapassagem indevida, colidindo com dois veículos: um Uno Vivace cinza e um Uno vinho, cujo motorista faleceu.

A Polícia esteve no local para investigação.

Confira as imagens do acidente: