Mauro entrega prêmios a Rondonópolis e outros 14 municípios por eficiência na vacinação – Campo Verde está entre eles

Seguindo a premissa da meritocracia muito comum no setor privado, o governador Mauro Mendes (DEM) entregou nesta sexta-feira (18) a premiação do programa Imuniza Mais MT aos 15 municípios que apresentaram melhor eficiência na vacinação da população contra a Influenza e a Covid-19. Entre as cidades, destaque para Rondonópolis, que ficou em primeiro lugar entre os municípios com mais de 60 mil habitantes e que receberá R$ 300 mil para investimentos na saúde básica.

Ainda neste grupo, Lucas do Rio Verde ficou em segundo lugar e receberá R$ 200 mil. Em terceiro, Primavera do Leste foi premiada com R$ 150 mil. Cuiabá e Várzea Grande ficaram de fora do pódio.

Outros municípios que lideraram a eficiência em vacinação foram: Planalto da Serra, Cocalinho, Nova Ubiratã, Jaciara e Poconé.

De acordo com o governador Mauro Mendes (DEM), o programa serve como incentivo aos municípios. “Reconhecimento do governo as 15 prefeituras que se empenharam para melhorar o desempenho na cobertura de duas vacinas. Estão todos de parabéns, prefeitos, secretários e agentes da saúde. Quem ganhou no final foi a população. Melhoramos nosso trabalho, aumentamos a cobertura. E esse prêmio continua em 2022, porém com 12 vacinas a serem avaliadas”, afirmou, durante solenidade de entrega dos prêmios, nesta quinta-feira (18).

Mauro, que vem da iniciativa privada, defendeu o sistema de meritocracia, que premia aqueles que apresentam melhores resultados em suas áreas. Adiantou que ainda em 2021 irá enviar para a Assembleia Legislativa (ALMT) dois projetos que irão premiar prefeitos e servidores públicos.

“O Governo vai trabalhar com essa metodologia da meritocracia, pois é muito boa é usada na iniciativa privada. Serão dois projetos que ainda estarão na Assembleia este ano, que é o da meritocracia nos macroindicadores para prefeitos e prefeituras e também com a administração pública estadual, queremos premiar os servidores que tiverem melhor desempenho”, contou.

O secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, destacou que o Imuniza Mais MT não é um programa apenas para premiar municípios.

“É um programa robusto que envolve investimento em infraestrutura, em logística de transporte, em armazenamento de vacinas e que também avalia a performance de cobertura vacinal. Eu diria que é o nascimento de uma meritocracia na área da saúde, que vai reconhecer boas práticas de cobertura vacinal”, disse. O programa Inicialmente foram considerados dados das vacinas contra Influenza e Covid-19 disponibilizados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI). Concorreram os municípios que alcançaram mais de 80% de cobertura vacinal contra influenza e mais de 90% de cobertura vacinal contra Covid-19. Na premiação de outubro, foram consideradas para analise as primeiras e segundas doses de vacinas distribuídas até 21 de setembro para uso até 30 de setembro. A premiação foi feito com base no extrato populacional dos municípios de forma que o incentivo seja proporcional ao número de habitante. Na primeira quinzena de 2022, será realizada uma avaliação referente ao desempenho dos municípios no ano de 2021. Os municípios com melhor performance, com 90% a 100% de cobertura vacinal das vacinas contra Covid-19, Influenza e outras 12 doenças, receberão selos bronze, prata, ouro ou diamante. Para 2022, as premiações estão estimadas em um total de R$ 7.770.000 milhões. Para ganhar o primeiro, segundo ou terceiro lugar do selo bronze e, consequentemente, um incentivo somado em R$ 710.000, os municípios precisarão atingir 95% de cobertura vacinal contra influenza e 100% de cobertura vacinal contra Covid-19. O selo prata ira premiar o total de R$ 1.000.000 dividido entre as três categorias os municípios que alcançarem as metas do selo bronze e ainda ter uma cobertura maior que 95% das quatro vacinas que compõe a pactuação Inter federativa (poliomielite, tríplice viral, pneumocócica e penta valente). A premiação de R$ 2.060.000 prevista no selo ouro vai ser dividida entre os municípios que conseguirem uma cobertura maior que 95% nas 10 vacinas que compõem o calendário básico de vacinação em crianças menores de 2 anos, além de cumprirem as metas dos selos anteriores. Os municípios que cumprirem todas as metas acima e também atingirem mais de 90% na cobertura vacinal de Tríplice bacteriana acelular adulto (DTPA) em gestantes e aumentar 20% na meta em relação ao ano anterior na vacina contra Hepatite ganhará o selo diamante e um incentivo para as três colocações somados em R$ 4 milhões. Premiação Imuniza Mais MT: – Até 5 mil habitantes

1° Planalto da Serra – 60 mil reais

2° Nova Brasilândia – 50 mil reais

3° Torixoréu – 40 mil reais – 5 mil até 10 mil habitantes

1° Cocalinho – 80 mil reais

2° Porto dos Gaúchos – 70 mil reais

3° Campos de Júlio – 60 mil reais – 10 a 15 mil habitantes

1° Nova Ubiratã – 100 mil reais

2° Paranaíta – 80 mil reais – 15 mil a 30 mil habitantes

1° Jaciara – 150 mil reais

2° Nova Xavantina – 120 mil reais – 30 mil a 60 mil habitantes

1° Poconé – 200 mil reais

2° Campo Verde – 150 mil reais

– Acima de 60 mil habitantes

1° Rondonópolis – 300 mil reais

2° Lucas do Rio Verde – 200 mil reais

3° Primavera do Leste – 150 mil reais