Forças de segurança são mobilizadas para investigar “sumiço” de criança que dormia debaixo de travesseiro

Do: Olhar Direto

O ‘sumiço’ de uma criança de quatro anos, na tarde da última quarta-feira (17), mobilizou as forças de segurança da cidade de Lucas do Rio Verde (332 quilômetros de Cuiabá). Porém, no fim das contas, a menina foi localizada dormindo em cima da cama da mãe, deitada debaixo dos travesseiros, o que dificultou que ela fosse vista.

O caso atípico aconteceu durante a tarde de ontem. A mãe estava em casa, quando percebeu que a sua filha não estava mais no local. Sem escutar nenhum barulho, ela então começou a procurar pelos outros cômodos, inclusive no quarto.

Após chamar várias vezes pela filha e não obter resposta, a mulher então se desesperou, ligou para o marido e o casal acionou as forças de segurança.

Rapidamente a Guarda Municipal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros chegaram ao local e iniciaram as buscas pelo bairro Téssele Junior.

Depois de mais de 40 minutos, a criança foi encontrada no quarto do casal, deitada debaixo dos travesseiros.

“Tão logo que fomos acionados fizemos buscas ao redor da casa. A mãe tinha falado que já tinha feito buscas dentro de casa e mesmo assim, realizamos mais uma busca dentro da casa chamando pelo nome da criança e não obtivemos sinal”, comentou o soldado Menezes, do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com Soldado Menezes, os pais fizeram o certo em acionar as forças de segurança, assim que sentiram falta da criança. (Com informações do Cenário MT)