Jacaré é visto andando em rua próxima ao shopping e é capturado pela PM em MT

Um jacaré foi visto caminhando perto de um shopping, no Bairro Jardim Aeroporto em de Várzea Grande, na manhã deste domingo (21). A Polícia Ambiental foi até o local e capturou o animal para soltá-lo em seu habitat.

Moradores que estavam caminhando próximo ao shopping viram o animal andando no meio fio da rua e chamaram a polícia ambiental.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi até o local e resgatou o animal com materiais específicos para não machucar o jacaré.

No vídeo gravado por uma pessoa que estava caminhando no momento do resgate, é possível ver o o policial capturando o animal com luvas e outras ferramentas.

Um outro vídeo gravado pelos policias mostra o jacaré sendo solto e nadando no rio.

A espécie

O mundo todo concentra 23 espécies crocodilianas, ou seja, famílias de crocodilos, jacarés e gaviais.

Os jacarés tendem a ter focinhos largos e com “formato de pá”, assim, com o encaixe, os dentes inferiores ficam “escondidos”. Já nos crocodilos, a cabeça comprida e estreita deixa o maior dente inferior visível. Nos gaviais, os focinhos são ainda mais alongados e a parte cranial da espécie é mais compacta.