Polícia Militar prende nove pessoas suspeitas de praticar roubos em Poconé (MT)

A Polícia Militar prendeu, neste domingo (21), em Cuiabá, uma quadrilha que planejava roubo em Poconé, a 104 km da capital. Nove pessoas foram presas com uma submetralhadora, uma espingarda semiautomática e um carro roubado.

A polícia chegou aos suspeitos durante patrulhamento tático, quando avistaram dois homens e uma mulher saindo de uma residência, no bairro Poção. Os suspeitos perceberam a presença da viatura da PM e um deles foi visto arremessando algum objeto ao solo.

Durante a ação, a equipe policial avistou mais pessoas suspeitas em alguns cômodos no imóvel, eles tentaram fugir, mas foram capturados pela polícia. Na checagem aos dados dos suspeitos, os policiais identificaram um homem que estava foragido da justiça com três mandados de prisão em aberto por crimes de roubo no estado de Sergipe.

Na casa, a PM encontrou uma tornozeleira eletrônica rompida, os policiais descobriram que o objeto arremessado no chão por uma das pessoas se tratava da chave de um carro da marca roubado. O veículo estava estacionado do outro lado da avenida.

Ainda na residência, os policiais apreenderam duas armas de fogo longas, sendo uma espingarda semiautomática carregada com oito munições intactas e uma submetralhadora. Sete homens e duas mulheres receberam voz de prisão.

Os policiais constataram que o carro havia sido roubado no último domingo (14), no bairro Jardim Aquários, na capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, os três suspeitos renderam a vítima que deixava uma residência levando o veículo. A PM localizou o proprietário do carro e fez a restituição do automóvel à vítima.