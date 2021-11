Homem investigado por envolvimento com carregamento de entorpecentes é preso

Do Agora MT

No dia 12 de novembro, a Derf apreendeu em dois bairros da cidade mais de 200 tabletes de maconha, skunk e haxixe

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (22), em Sinop (MT), mais um investigado por envolvimento no tráfico de um carregamento de entorpecentes apreendidos na cidade no último dia 12 de novembro.

O homem de 27 anos foi preso na Delegacia de Roubos e Furtos de Sinop, quando compareceu à unidade para prestar depoimento na investigação que apura o tráfico de mais de 200 tabletes de drogas encontrados em dois bairros distintos da cidade. Entre os entorpecentes apreendidos no dia 12 de novembro estão maconha, skunk e haxixe.

A apreensão é resultado de uma investigação que começou há quase três meses e tinha como alvo um distribuidor de drogas do município. No dia da apreensão, duas pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Depois de diversas diligências para coletar informações, inclusive com imagens que identificaram o modo de ação do suspeito, a Polícia Civil representou por um mandado de busca e apreensão, deferido pela 4ª Vara Criminal de Sinop.

No dia 12 de novembro, a equipe policial recebeu informações de que o investigado faria uma grande entrega de drogas no bairro Violetas, dando início ao trabalho de monitoramento do suspeito. Os policiais realizaram a abordagem, encontrando no interior do veículo do suspeito, 50 tabletes de maconha. Ao ser questionado, ele confessou que havia mais entorpecentes em sua residência, no bairro Terra Rica.

Os policiais seguiram ao local, onde foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, sendo apreendidos diversos tabletes de entorpecentes na residência – 140 tabletes de maconha, 32 de skunk e sete de haxixe, além de 35 tabletes menores das mesmas substâncias.