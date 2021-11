‘Homem-aranha’ volta a escalar e invadir prédio residencial em bairro nobre de Cuiabá; objetos levados

Do: Olhar Direto

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf) conseguiu prender em flagrante, na segunda-feira (22), um suspeito que costumeiramente pratica furtos escalando prédios, modalidade que ficou conhecida por “homem-aranha”. Ele já tem diversas passagens pelo mesmo tipo de crime.

O rapaz de 22 anos foi localizado no bairro Quilombo, após as equipes da Derf iniciarem a apuração sobre o crime cometido durante a madrugada, em um edifício residencial no bairro Duque de Caxias 2.

O suspeito escalou a grade do campo de futebol do edifício e conseguiu acessar o primeiro andar do prédio. Depois, ele entrou em alguns apartamentos e furtou diversos itens de moradores.

Após analisar imagens das câmeras de segurança, os investigadores concluíram que se tratava do suspeito já bem conhecido dos policiais pelo modo utilizado para praticar crimes contra o patrimônio, principalmente, mediante a escalada de edifícios residenciais.

Ele tem extensa ficha criminal, especialmente por esse tipo de furto praticado.

Depois de localizado, o suspeito confessou o furto ao edifício. Encaminhado à unidade policial, ele foi autuado em flagrante pelo delegado Guilherme Bertoli por furto qualificado mediante escalada.

Após o flagrante, será encaminhado para audiência de custódia da Justiça. O delegado encaminhou representação ao Judiciário pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Homem-aranha

Em julho de 2016, um adolescente de 17 anos, que ficou conhecido como “homem aranha”, foi detido e confessou mais de 15 roubos em apartamentos de Cuiabá. Como não houve flagrante, ele acabou sendo solto.

Na mesma época, outros dois criminosos foram identificados pela Derf.

Os crimes foram iniciados no ano de 2015, na capital mato-grossense e perduraram por por mais de um ano.