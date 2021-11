Homem com tornozeleira eletrônica é executado a tiros dentro de carro em possível emboscada

Do: Olhar Direto

Vanderli Resende Fortunato, 35 anos, conhecido como ‘Banha’, foi assassinado na noite do último domingo (21). Seu corpo foi encontrado dentro de um carro, no Anel Viário, em Rondonópolis (215 quilômetros de Cuiabá). O homem possuía pelo menos 15 passagens criminais e fazia uso de tornozeleira eletrônica, que estava desligada.

Uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela região, quando viu o carro parado de forma suspeita. Quando os PMs se aproximaram, viram a vítima alvejada, na parte de trás do veículo.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas apenas constatou constatou o óbito. Os disparos atingiram várias partes do corpo de Vanderli.

Foram encontradas deflagradas cápsulas de calibre 380 e .40.

Como a vítima estava no banco de trás do veículo, suspeita-se que ela tenha sido atraída para uma emboscada e executado. A ligação com facção criminosa não é descartada.

Entre os crimes cometidos pelo homem, desde 2013, estão: embriaguez ao volante; ameaça; porte ilegal de arma de fogo; formação de quadrilha, lesão corporal, entre outros.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. O caso é investigado pela Polícia Civil.