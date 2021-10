Morador de rua é morto a pauladas na porta de igreja após suposta briga durante a madrugada

Do: Olhar Direto

Um morador de rua, ainda não identificado, foi assassinado a pauladas, na madrugada desta quarta-feira (27), no Centro de Campo Novo do Parecis (401 quilômetros de Cuiabá). O corpo da vítima foi deixado na porta de uma igreja. O motivo teria sido uma discussão entre os desabrigados.

Segundo as informações da Polícia Civil, o acionamento aconteceu entre 05h30 e 06h da madrugada desta quarta-feira. A princípio, as informações apontam para uma discussão entre moradores de rua, que teria acontecido no dia anterior ao fato.

“Ainda estamos levantando as informações, mas provavelmente foi por motivo banal. Agora, vamos ouvir testemunhas, procurar por imagens, para chegar ao autor ou autores do fato”, disse o investigador Marlon Bester.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local, realizando os trabalhos. A vítima passava a noite no local às vezes, consumia bebida alcoólica com outros moradores de rua e, de vez em quando, prestava serviços em fazendas da região.

O caso continua a ser investigado pela Polícia Civil.