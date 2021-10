Polícia prende homem que matou menor a facadas em MT

Do: MidiaNews

O suspeito de assassinar a facadas uma adolescente de 16 anos, encontrada morta no último final de semana, em Sorriso, foi preso nesta quarta-feira (27), na cidade de Gurupi, no Tocantins. Ele era namorado da vítima.

Ele foi detido em uma ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso e a Polícia Militar da cidade tocantinense, quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva deferido pela 2a Vara Criminal de Sorriso.

O suspeito do crime foi preso em um ônibus que teria saído da região de Sorriso com destino ao Nordeste do País. A localização do investigado pelo feminicídio foi possível graças a diversas diligências e ações de inteligência realizadas pela equipe da Delegacia de Sorriso.

Após ser preso, ele foi encaminhado à Delegacia de Gurupi, para a formalização da prisão e futuramente será trazido para Mato Grosso.

De acordo com o delegado José Getúlio Daniel, outras diligências estão sendo efetuadas para identificar possíveis coautores do crime e a motivação do feminicídio.

O corpo da menor foi localizado na manhã do domingo (24), em um matagal no Bairro Morada do Bosque, em Sorriso. Conforme constatado pela perícia técnica, o corpo apresentava várias perfurações provocadas por uma faca.

No dia anterior a mãe da adolescente procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência informando o desaparecimento da garota.

Ela disse que a filha saiu de casa por volta das 21h da sexta-feira, dizendo que logo retornaria, e não levou o celular.