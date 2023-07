Mulher desconfia do ex-namorado após ameaça por não aceitar fim do relacionamento e polícia encontra faca com o suspeito em MT

Uma mulher, de 20 anos, desconfiou do ex-namorado, de 29 anos, após ele ameaçá-la por não aceitar o fim do relacionamento, nessa sexta-feira (30), em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Depois de chamar a Polícia Militar, as equipes abordaram o suspeito e encontraram uma faca no carro dele.