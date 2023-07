Mais Médicos: MT deve ter mais 300 novos profissionais para atender população

Em maio, as inscrições foram abertas para contratar novos profisisonais no programa em todo o país. A prioridade inicial é para a convocação de profissionais brasileiros formados no país. Mas médicos formados no exterior, sejam eles nascidos no Brasil ou estrangeiros, também serão convocados, mas nas vagas remanescentes.

O Programa O Mais Médicos foi criado em 2013, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Atualmente, o programa conta com mais de 8 mil médicos. O governo estima que “cerca de 45% das vagas estão em regiões de vulnerabilidade social”. Só neste ano, 117 médicos foram enviados para atuar em Distritos Sanitárias Indígenas (DSEIS), como no território Yanomami no começo deste ano. O novo Mais Médicos O edital do novo Mais Médicos foi publicado no dia 22 de maio. 34.070 profissionais se inscreveram – um recorde, de acordo com o governo federal. Desses, 30.175 são brasileiros e outros 3.895 são médicos estrangeiros com registro no exterior. Novidades no programa Atualmente, o programa conta com mais de 8 mil médicos. Entre as novidades no novo edital, estão: Tempo de contrato (de três para quatro anos).

Possibilidade de licença maternidade (seis meses) e paternidade (20 dias).

Especialização em medicina da Família e Comunidade e a possibilidade de mestrado em Saúde da Família.