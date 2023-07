Aniversário de 35 anos de Campo Verde terá desfile cívico, inaugurações, show aéreo e apresentação de novos investimentos no município

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Campo Verde vai comemorar seus 35 anos de emancipação política e administrativa nesta terça-feira (4) em grande estilo.

As festividades começam às 7h00 com desfile cívico de escolas, entidades e instituições locais. O início será na Praça 4 de Julho, na Avenida Brasil e a dispersão na Praça São João Paulo II, também na Avenida Brasil.

Às 9h00 terá apresentação da Esquadrilha Aérea Fox, no final da Avenida Brasil. O show dos pilotos promete muita emoção e adrenalina.

Às 14horas será inaugurada a pavimentação da estrada ligando a BR-070 ao núcleo urbano do Assentamento Santo Antônio da Fartura. Às 17 horas serão inauguradas as reformas da Escola Estadual Ledy Anita Brescancim, na Avenida Vereador Clóvis Cesar de Lima, no bairro São Miguel.

A programação prossegue com a apresentação de novas empresas que estão se instalando no município e dos investimentos que estão sendo feitos por empresas já sediadas em Campo Verde. Será no Centro de Eventos Famigliano, às 18 horas.

À noite, fechando a programação do dia 4, será de festa, com o show da dupla Hugo e Guilherme, no Parque de Exposições Marco Antônio Esteves da Rocha, às 21 horas, com entrada franca.