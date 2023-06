Secretaria de Educação entrega prêmios do concurso de Poesia

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Verde, fez a entrega dos prêmios aos vencedores do concurso de poesia realizado em parceria com o Ministério Público do Trabalho, envolvendo os alunos dos sextos anos do ensino fundamental das escolas municipais de Campo Verde.

Com o tema “A escola no combate ao trabalho infantil”, o concurso é parte do projeto Segurança e Saúde nas Escolas: Educação Ambiental para o Futuro “Escolas Saudáveis e Segura”.

A secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges, enalteceu a realização de projetos desenvolvidos por instituições que não estejam diretamente ligadas à Educação, como o Ministério Público do Trabalho, é válida pois fomenta a produção de conhecimento sobre temas transversais, ou seja, que podem ser trabalhados nas mais diversas disciplinas da grade curricular.

“Eles vêm para incrementar aquilo que fazemos no dia a dia e para dar essa maior imponência nas ações da escola. Nós temos muitos parceiros fomentando essas discussões de temas transversais e que motivam as crianças a participar, a debaterem e assim compreenderem melhor”, ressaltou a secretária.

De acordo com o coordenador da Secretaria Municipal de Educação, Lucas Andrei Bueno, 280 alunos participaram do concurso. Em primeiro lugar ficou a aluna da Escola Municipal Monteiro Lobato, Maria Eduarda Nunes dos Santos, com a poesia “Tempo de Ser Criança”. Como prêmio, ela ganhou uma bicicleta.

A segunda colocada foi Maria Eduarda Carraro Cazarin, da Escola Municipal Dona Maria Artemir Pires, que recebeu como prêmio um Tablet. Ela concorreu com a poesia “Como a Vida se Passa”, que agora participa do concurso em nível estadual. Maria Júlia Borges de Andrade, da Escola Municipal Dona Sabina Lazarin Prati, foi a terceira colocada, com a poesia “Trabalho Infantil” e recebeu um headphone como prêmio.

O concurso premiou também a professora Bevanildes Pontes e a coordenadora da Escola Municipal Dona Maria Artemir Pires, Roselaine Aparecida Selva.