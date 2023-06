Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte divulga regulamento do 28° FESCCAM

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte divulgou na última sexta-feira, o regulamento do 28° Festival da Canção de Campo Verde, evento que acontecerá entre dias 1 e 5 de agosto, em frente ao Parque das Araras. O regulamento pode ser acessado pelo link https://novo.campoverde.mt.gov.br/editais/.

As inscrições para o Festival, que começaram no último dia 2 de junho, seguem até o dia 16 de julho e podem ser feitas no link https://bit.ly/fesccam2023.

Este ano o FESCCAM distribuirá R$ 72 mil em prêmios divididos nas categorias Gospel, Sertaneja, MPB, Inéditas, Infantil e Infanto-Juvenil. Cinco intérpretes em cada categoria serão classificados para a final. Como forma de incentivo, a organização vai disponibilizar alojamento para os participantes que residirem em cidades acima de 350 quilômetros distante de Campo Verde.