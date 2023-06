Prefeitura finaliza preparação para realização do “Arraiá de Campo Verde”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, responsável pela organização, através das Secretarias de Gabinete e de Cultura, Lazer e Esporte, do “Arraiá de Campo Verde”, está finalizando os últimos detalhes para a realização do evento, que foi retomado em 2022 depois de nove anos sem ser realizado.

A festa tradicional caipira será realizada no espaço em frente ao Parque da Araras e começa hoje (23), a partir das 19 horas, com a realização do cerimonial de abertura, funcionamento das barracas com comercialização de bebidas e comidas típicas e apresentação de dança de quadrilha.

O “Arraiá de Campo Verde” tem dois shows artísticos regionais. Hoje, quem se apresenta é o cantor Gabriel Marcolan, com a apresentação prevista para ter início às 21h00. No sábado (24), quem sobe ao palco é o cantor Mateusinho Sucesinho, também a partir das 21h00. O evento é gratuito e a expectativa é que atraia um grande público.