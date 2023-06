Prazo para pagamento do IPTU com desconto termina no próximo dia 30

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Para quem ainda não pagou o Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao exercício de 2023, o prazo para quitação do débito à vista e com desconto, termina no próximo dia 30 de junho.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, o contribuinte que optar pelo pagamento à vista do tributo, terá direito a 20% de desconto sobre o valor devido. Caso não possua nenhum débito pendente com a municipalidade, o desconto será de 30%.

E quem quiser parcelar o imposto, ainda pode fazê-lo em até 5 vezes, com a primeira parcela vencendo em junho e a última em outubro de 2023. Nesse caso, o contribuinte não terá direito aos descontos.

O IPTU é uma das mais importantes fontes de receita própria do Município. Com ele, a administração municipal realiza investimentos em educação, saúde, infraestrutura, esporte, lazer, entre outras.

Para emitir o boleto para fazer o pagamento, basta seguir os passos abaixo acessando o link novo.campoverde.mt.gov.br, clicar em IPTU e em seguida inserir o CPF, CNPJ ou o código do imóvel e escolher a opção à vista ou parcelado.