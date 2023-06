Polícia bloqueia entrada e saída de área de obra explorada por moradores em busca de ouro em MT

A Polícia Militar bloqueou, na noite dessa quarta-feira (31), a entrada e saída da área de uma obra em Colniza, no interior do Mato Grosso, que está sendo explorada por moradores em busca de ouro. A ação é realizada para proibir o trânsito na MT-418 e os militares aguardam o reforço das forças de segurança para retirar a população do local.