OBRA DE R$ 62,7 MILHÕES – Governo entra na etapa final de nova ponte sobre o Rio Cuiabá

Do: MidiaNews

A ponte do Parque Atalaia é a sexta ligação entre Cuiabá e VG e vai beneficiar mais de 70 mil pessoas

A nova ponte sobre o Rio Cuiabá, construída entre os bairros Parque Atalaia, na Capital, e Parque do Lago, em Várzea Grande, vai interligar duas importantes regiões das maiores cidades de Mato Grosso.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a população estimada dos bairros vizinhos supera 70 mil pessoas.

No momento está sendo construído o acesso à ponte. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística trabalha na execução da base e dos sistemas de drenagem nos dois lados da ponte, realizando inclusive aterros na área, que registra uma série de lagoas.

Ainda serão executados os encabeçamentos, para que a pista chegue na altura da ponte.

O Governo de Mato Grosso investe R$ 22,3 milhões na implantação e pavimentação de 3,29 quilômetros do acesso. Já a ponte, está praticamente finalizada, restando acabamentos, pelo valor de R$ 40,4 milhões. Ao todo, a obra vai custar R$ 62,7 milhões.

No lado de Cuiabá, o acesso é construído a partir da Avenida P, principal avenida do bairro Parque Atalaia, que pode ser acessada a partir da Avenida Palmiro Paes de Barros, um pouco antes do Cemitério Parque Bom Jesus. A Avenida será estendida e depois fará uma curva em direção a nova ponte.

Já no lado de Várzea Grande, será asfaltado o caminho até a Avenida São Gonçalo, no Parque do Lago. Seguindo em frente, é possível acessar a Avenida 31 de Março. Também é construída uma alça para dar acesso à Alameda Júlio Müller, que margeia o Rio Cuiabá até a Avenida da FEB.

Problemas na obra

A ponte do Parque Atalaia foi licitada em 2013 e iniciada em 2018, mas sem que houvesse uma previsão de acesso.

A atual gestão precisou projetar, licitar, resolver problemas de desapropriação e iniciar as obras, para que a ponte não ficasse apenas suspensa no ar sem que pudesse ser utilizada pela população.

Esta será a sexta ligação entre Cuiabá e Várzea Grande. Atualmente, as cidades são ligadas pela Ponte Mário Andreazza, Ponte Nova, Ponte Júlio Müller, Ponte Sérgio Motta e Ponte JK, na Rodovia dos Imigrantes. Uma sétima está em início de construção, no Rodoanel.