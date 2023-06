Homem é encontrado morto na rua após moradores relatarem tiros em MT

Por Cínthya Rocha, TV Centro América

Um homem foi encontrado morto no meio da rua, nesta segunda-feira (19), no Residencial São Benedito, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, de acordo com a Polícia Militar.

Segundo as testemunhas, foram ouvidos ao menos três disparos de arma de fogo e, pouco depois, viram a vítima correndo pela rua até que caiu no asfalto e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que os tiros atingiram as costas do homem.