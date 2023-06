Entregadores por aplicativo fazem paralisação e reivindicam melhores taxas na Grande Cuiabá

No último protesto de entregadores de aplicativo, no mês de maio, eles bloquearam a Avenida Fernando Corrêa, em Cuiabá. Os manifestantes cobraram justiça pela morte do colega deles, Kelvin Tavares da Cruz, de 29 anos, após ser atropelado por um carro desgovernado na Avenida do Espigão, no Bairro Tijucal.