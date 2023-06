Em entrevistas à emissoras de rádio e televisão de Cuiabá, prefeito de Campo Verde destaca avanços e conquistas do município

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes de Oliveira, concedeu entrevistas a três veículos de comunicação de Cuiabá – uma emissora de rádio e duas de televisão – durante a última quarta-feira (28).

A maratona de entrevista, que começou às 7h30 e só foi encerrada por volta das 20h30, permitiu que o gestor falasse dos avanços e conquistas do município nos dois últimos dois anos e meio.

A primeira entrevista foi concedida à apresentadora do programa Tribuna, da Rádio Vila Real FM, Nayana Bricat. Temas como a instalação de totens de segurança em escolas e pontos estratégicos da cidade, ação em que Campo Verde foi pioneiro; sistema de monitoramento de segurança por vídeo e a verticalização do setor têxtil no município, foram abordados durante a entrevista. A jornalista abordou também o ingresso de Alexandre Lopes na política e seu posicionamento em relação à eleição da Associação Mato-Grossense dos Municípios, que está em curso.

Alexandre foi o convidado do Jornal do Meio-Dia, da TV Gazeta, comandado pelos apresentadores Lúcio Sorge e Camilla Della Valle. Além dos temas pertinentes ao crescimento e ao desenvolvimento de Campo Verde, o gestor foi inquirido sobre a reforma tributária que está em trâmite no Congresso e que pode trazer consequências desfavoráveis para município produtores, como é o caso de Campo Verde. Alexandre espera que a proposta em pauta seja revista. O plano safra, apresentado pelo Governo Federal na última terça-feira (27) também esteve na pauta da entrevista. Os dois assuntos, por serem diretamente ligados ao agro, interessam a Campo Verde.

O ciclo de entrevistas foi encerrado com a participação do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira como convidado especial do programa Opinião, comandado pelo apresentador Paulo Coelho e pelo professor e jornalista Louremberg Alves, na TV Pantanal, levado ao ar a partir das 19h30.

Por cerca de uma hora, Alexandre falou do potencial de Campo Verde no setor produtivo e da evolução do setor têxtil no município, além de abordar os avanços alcançados na segurança pública, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, capacitação da mão-de-obra e meio ambiente.

O Prefeito falou ainda sobre os avanços no setor de logística, com a chegada da Ferrovia Estadual Senador Vicente Vuolo e a pavimentação da MT-140, ligando Campo Verde à Nova Mutum, investimentos que transformarão o município em um dos mais importantes entroncamentos rodoferroviários do Centro-Oeste Brasileiro e favorecerá o surgimento de novos investimentos nos mais variados setores da economia.