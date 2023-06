Daqui a um mês – Troféu Brasil de Atletismo será realizado pela primeira vez em Mato Grosso

Cida Rodrigues | Secel-MT

Mato Grosso está a exatamente um mês de receber o maior evento interclubes de atletismo da América Latina. Com o fomento da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o Estado sedia pela primeira vez o Troféu Brasil de Atletismo, que será realizado no Centro Olímpico de Treinamento (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, de 06 a 09 de julho.

“É um acontecimento histórico para Mato Grosso. Pela primeira vez, vamos reunir aqui os maiores talentos do atletismo do país e do Estado, num evento de grande visibilidade para nossa região e para nossos atletas. Com certeza, é a realização de um sonho, estamos na maior expectativa e trabalhando muito para apresentar da melhor forma possível as nossas potencialidades”, celebra o secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

Uma das atrações do Troféu Brasil será o atleta mato-grossense Almir Júnior, que competiu nas Olímpiadas de Tóquio 2021. Favorito na prova de salto triplo, com condições de quebrar os recordes brasileiro e sul-americano, o mato-grossense vem relembrar o seu passado, em que competia nas categorias de base em pistas do município de Peixoto de Azevedo.

“Almir se consolidou como uns dos melhores do mundo na prova de salto de triplo. Ele agora treina para representar bem o Brasil nas Olimpíadas de Paris, mas o foco dele também é a competição dentro de casa, ele está ansioso para a disputa no Estado em que nasceu e conta com nossa torcida”, comenta Elves Pinho, técnico responsável pela formação da base esportiva de Almir Jr.