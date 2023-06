Centro de ensino de idiomas é lançado pela UFMT em parceria com universidade chinesa

Por g1 MT

Um centro de ensino da língua chinesa será lançado nesta sexta-feira (23) pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em parceria com a Universidade Agrícola do Sul da China (SCAU). O objetivo é fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico nas ciências agrárias. A cerimônia de lançamento da unidade acontecerá no Teatro Universitário do campus de Cuiabá, às 19h30.

Segundo o Núcleo de Relações Internacionais de Mato Grosso (Nurimat), o Centro de Língua Chinesa e de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia Agrícola representa um marco importante para a internacionalização da instituição, já que a parceria também promove benefícios para a comunidade acadêmica e o intercâmbio de conhecimento e cultura.

Como parte da parceria, a universidade chinesa enviará um professor do país para conduzir as atividades de ensino da língua no Centro. Além disso, a unidade contará com uma direção local.