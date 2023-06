Autor de ataque a tiros em escola do Paraná é achado morto na prisão; polícia e Deppen investigam

O criminoso deixou a direção da escola e, no pátio, sacou a arma e atirou pelo menos 12 vezes contra os alunos que estavam no local.

Um idoso conseguiu deter o ex-aluno. O prestador de serviços Joel de Oliveira, de 62 anos, relatou ter ouvido barulhos de tiro assim que chegou na clínica de fisioterapia onde trabalha, perto da escola. Sem sequer pensar no risco de vida que correria, ele saiu em disparada em direção ao colégio, se identificou como policial ao atirador e o imobilizou com o pé.

Além do autor do crime, duas pessoas foram presas pelas autoridades sob a suspeita de terem ajudado o criminoso. Uma delas é um homem, também de 21 anos, e a outra um adolescente. As informações foram confirmadas pelo secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira.

Leia a nota da Secretaria de Segurança do Paraná, na íntegra:

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informa que o autor do ataque ocorrido no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, foi encontrado morto em sua cela na noite desta terça-feira (20). O autor estava na Casa de Custódia de Londrina. O Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPPEN) já instaurou procedimento interno para apurar o caso.