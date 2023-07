Alunos do curso de LIBRAS recebem certificados de conclusão nesta sexta-feira

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde entrega nesta sexta-feira (30) os certificados de conclusão do curso intermediário de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), há 24 alunos. A cerimônia de entrega será realizada no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), no bairro São Lourenço, localizado na Rua Amazonas, 270.

Conforme informou a Secretaria Municipal de Assistência Social, o curso intermediário de LIBRAS teve uma carga horária de 60 horas e foi iniciado no dia 1° de junho. Na noite de quinta-feira (29), os alunos fizeram uma apresentação na sede do CRAS que contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social e primeira-dama de Campo Verde, Rosilei Pereira Borges, e da secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges.

A secretária de Assistência Social e primeira-dama do Município, destacou que ofertar o curso de LIBRAS é uma forma de proporcionar a inclusão dos surdos na sociedade. “Eu penso que é a concretização de um objetivo. Objetivo de fazer cumprir a missão da Assistência Social, que é inserir, que é garantir os direitos, é proporcionar oportunidades, é trabalhar com as pessoas com deficiência física”, disse ela.

A secretária também destacou que a entrega dos certificados aos alunos demostra que a Secretaria de Assistência Social está cumprindo o seu papel. “Hoje, formando esses profissionais, muitos [deles] servidores públicos, onde nós teremos um atendimento adequado para essas pessoas [com deficiência], faz com que a gente se sinta muito feliz, com o sentimento de missão cumprida, ou parte da missão sendo cumprida. Para nós é uma grata satisfação. Só temos que agradecer a Deus porque sabemos que ele está direcionando todos esses projetos, todos esses cursos que temos oferecido para a sociedade”, disse. “Ainda temos que avançar, muito que realizar, mas é isso, a Assistência Social cumprindo o seu papel, transformando a vida das pessoas e as inserindo na nossa sociedade”, completou.