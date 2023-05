Suspeito de estupro e feminicídio há 12 anos é preso e condenado a 25 anos de prisão em MT

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de 11 de fevereiro de 2011. Benedita de Paula Nunes, de 27 anos, foi morta dentro de casa, no Bairro Vila Real, em Cáceres. A vítima foi violentamente agredida, espancada e violentada sexualmente com requintes de crueldade, encontrada no dia seguinte, despida, com várias lesões pelo corpo.