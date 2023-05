Menino autista de 3 anos é encontrado morto dentro de carro em MT

Do: MidiaNews

Segundo relatos do pai, o filho tinha o costume de ir brincar dentro do carro; caso foi em Guarantã

Um menino de apenas três anos morreu na madrugada de domingo (14), um dia após ser encontrado desacordado dentro de um veículo em Guarantã do Norte (distante a 702 km de Cuiabá). A vítima, conforme o boletim de ocorrência, era autista e tinha o hábito de brincar dentro do carro.

Segundo relatos do pai, eles chegaram em casa no sábado (13) e logo foram se deitar. Horas depois, a mãe acordou e sentiu falta da criança. Ao procurar, ele foi encontrado desacordado dentro do carro da família.

Desesperados, os pais logo encaminharam o menino para atendimento médico. Contudo, mesmo com todas as tentativas de reanimação, não resistiu e morreu às 2h de domingo (14).

O corpo da criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.