CONFUSÃO NA AV. FERNANDO CORRÊA – Homem tem troca de fogão negada e ameaça atear fogo em loja

Do: MidiaNews

Ele foi flagrado com galão de gasolina e foi preso; caso ocorreu em uma loja em Cuiabá

Um homem que não teve a identidade revelada ameaçou atear fogo em uma loja na Avenida Fernando Corrêa, em Cuiabá, na manhã de segunda-feira (15).

O cliente estava revoltado com os funcionários por eles não terem trocado de imediato um fogão elétrico (Cooktop) que teria apresentado defeito. Conforme a Polícia Militar, o homem foi encontrado com um frasco do material inflamável.

De acordo com as testemunhas, ele comprou em data anterior o aparelho e queria a troca do produto ou o dinheiro de volta.

Os funcionários teriam informado que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não prevê troca para compras feitas presencialmente na loja e que o produto seria enviado para a assistência técnica.

O homem, então, teria ameaçado atear fogo na loja e saído em direção a um posto de combustíveis que há na frente do estabelecimento.

O suspeito foi detido e o frasco lacrado. Foi realizado o Termo Circunstanciado de Ocorrência. O material foi encaminhado para a perícia.