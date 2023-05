Com Frank Aguiar e Erre Som, Festa Nordestina teve a participação de milhares de pessoas em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Realizada pela Prefeitura, a 1ª Festa da Tradição Nordestina de Campo Verde, atraiu um público estimado em mais de 5 mil pessoas no último sábado (20), a espaço montado em frente ao Parque das Araras.

A grande atração da noite foi o show nacional do cantor Frank Aguiar, que animou a multidão com seu ritmo contagiante. A festa teve também, apresentação de quadrilha e show-baile com a banda Erre Som, de Cuiabá.

“Nós estamos trazendo a cultura nordestina em evidência, considerando esse imenso público que nós temos no município de Campo Verde”, enfatizou o prefeito.

Colonizado por sulistas, a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, o município começou a atrair uma grade leva de migrantes nordestino, que imprimiram seus costumes à cultura e ao dia-a-dia local.

O prefeito Alexandre Lopes salientou que a festa, embora tenha tido elementos da cultura Nordestina, como comidas típicas e dança de quadrilha, foi pensado para povos de todas as origens. “Ao paranaense, ao gaúcho, ao paulista, ao mineiro, ao mato-grossense, para que se possa fazer uma integração de povos e fazer com que a nossa cultura seja cada vez mais difundida, vivida e utilizada por todos”, disse ele.

Autora da indicação legislativa para a realização da festa, a vereador Janaína Nordestina afirmou que o evento foi a realização de um sonho. “Haja vista que temos muitos nordestinos que contribuem para o nosso município”, destacou ela.

Janaína também pontuou que, além da cultura, a Festa fomentou a economia local, aquecendo o comércio e a prestação de serviços.

Frank Aguiar parabenizou a Administração Municipal em realizar a festa. “É nossa cultura, é a união de culturas, dessa multidiversidade que nosso país tem, e eu fico muito feliz em poder estar participando dessa primeira edição da Festa Nordestina”, afirmou o cantor, reforçando que foi a união de pessoas de várias regiões que fizeram Campo Verde crescer e se destacar no cenário nacional e internacional.

E quem foi à festa, também aprovou e se divertiu a valer e com total segurança. Nenhum incidente foi registrado durante o evento. “Está tudo muito bem organizado, a comida está ótima; está uma maravilha”, afirmou Thaysa Norato. “Esta festa foi uma surpresa, ao mesmo tempo ‘arrumou aquele alvoroço’, como a gente fala no Ceará. Muito legal”, disse Edinete Paulino Gomes.