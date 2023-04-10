Campo Verde Economia

Vagas de emprego no SINE para esta semana

Posted on 10 de abril de 2023 at 08:52 by Redação
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SINE, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rua Maceió – Centro

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas:  são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Esta semana estão disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

ABRIDOR DE FARDOS – INCOFIBRAS 2
AÇOUGUEIRO 4
ANALISTA CONTÁBIL – ESTÁGIO 1
APLICADOR DE ASFALTO IMPERMEABILIZANTE (COBERTURAS) 7
APONTADOR DE OBRAS 1
ASSISTENTE COMERCIAL DE SEGUROS 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3
AUXILIAR DE AÇOUGUE 1
AUXILIAR DE COMPRAS 1
AUXILIAR DE COZINHA 1
AUXILIAR DE PESSOAL 1
BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1
CABELEIREIRA 1
CLASSIFICADOR DE GRÃOS – COFCO 1
CHEFE DE COZINHA 1
CONSULTOR DE VENDAS – FEMININO 1
COSTUREIRA EM GERAL 2
COZINHEIRA – FAZENDA SERRA VERMELHA 1
EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL 1
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS – INCOFIBRAS 2
EMPREGADA  DOMÉSTICA 3
ESTOQUISTA – FEMININO – CNH A 1
GARÇOM 1
INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS – PLACA DE ENERGIA SOLAR 3
INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 1
MANICURE/PEDICURE 1
MOTORISTA CARRETEIRO – CNH E 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – 28 DE OUTUBRO 2
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – FRATTELLO 3
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – INCOFIBRAS – MASCULINO 1
OPERADORA DE CAIXA 1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA – CNH C – FRATTELLO 1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS – INCOFIBRAS 2
OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO – COFCO 2
RASTELEIRO DE ASFALTO 2
RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 1
SALGADEIRA 1
SERRALHEIRO 1
SERVENTE DE OBRAS – SEM EXPERIÊNCIA 5
SOLDADOR 1
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES – INCOFIBRAS 1
TÉCNICO ELETRÔNICO – CNH AB 2
VENDEDOR INTERNO 1
VIGILANTE 2