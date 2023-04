Terra Indígena com isolados tem maior área desmatada da Amazônia em MT, aponta Imazon

A Terra Indígena Piripkura, localizada em Colniza e Rondolândia, no norte do estado, apresentou a maior área desmatada da Amazônia Legal, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (20) pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). O estudo apontou que o território perdeu, em março deste ano, uma área de floresta equivalente a 100 campos de futebol.