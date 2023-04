Servidores envolvidos em desvio de dinheiro público são alvos de operação da polícia em MT

Ainda de acordo com a polícia, foram cumpridos cinco mandados de prisão e sete de busca e apreensão. As prisões têm como alvos os secretários de finanças, de obras, o secretário de saúde, o responsável pelo abastecimento dos veículos da prefeitura e o chefe do departamento de compras. Todos estão afastados cautelarmente dos cargos.

O presidente da Câmara dos Vereadores, que também foi afastado cautelarmente, e um funcionário da secretaria de Saúde são alvos de mandados de buscas e apreensões.

Segunda fase

Após a deflagração da primeira fase da operação, em março deste ano, foram reunidos elementos que indicavam que os suspeitos tentavam destruir provas, uma vez que, com exceção do presidente da Câmara, os demais trocaram aparelhos celulares e chips telefônicos dias antes da operação. Ainda durante as investigações, foi demonstrado que os suspeitos estavam empregando esforços para influenciar e, até mesmo, coagir testemunhas.

O delegado responsável pelas investigações, Flávio Leonardo Santana Silva, explicou que, além do esquema de desvio de combustível e emprego de maquinário da Prefeitura em propriedade privada, as investigações apontam outros crimes supostamente praticados contra o município, como compras particulares de material de construção e até em supermercado em nome da Prefeitura.