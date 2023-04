Polícia Civil esclarece homicídio de comerciante em Barra do Garças com prisão de autores em Goiás

Assessoria | Polícia Civil-MT

Duas pessoas envolvidas em um bárbaro homicídio que vitimou uma comerciante no município de Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá) tiveram mandados de prisão cumpridos, na quarta-feira (19.04), em uma ação da Polícia Civil de Mato Grosso com apoio da Polícia Militar do estado de Goiás.

O crime que vitimou Vanessa Francisca dos Santos, ocorreu no dia 23 de julho de 2022, por volta das 22h30, na distribuidora da vítima. Na ocasião, dois homens chegaram ao estabelecimento e iniciaram uma discussão com a vítima, que foi contida após a chegada de um grupo de ciganos no local.

Posteriormente, os suspeitos voltaram em outro veículo, pararam em frente a distribuidora, momento em que um deles foi até o estabelecimento e efetuou nove disparos contra a comerciante, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após os fatos, os suspeitos entraram no veículo e fugiram tomando rumo ignorado.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da 2ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças iniciou as diligências para apurar os fatos e identificar os autores do crime. Com base nos levantamentos e relatório de investigação, o delegado Welber Batista Franco, representou pelos mandados de prisão dos suspeitos, que foram deferidos pela Justiça.

Durante trabalho para localização dos suspeitos, que continuavam foragidos, os policiais de Barra do Garças receberam informações de que os procuradores estariam residindo em Padre Bernardo (GO). Diante dos fatos, foi solicitado apoio da Polícia Militar de Goiás, por meio da 36ª Companhia Independente de Polícia Militar – Padre Bernardo, que conseguiu localizar os suspeitos, que tiveram as ordens judiciais cumpridas, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça.