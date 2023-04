Mais de 100 trabalhadores morrem em acidentes de trabalho em 2022, diz Ministério Público do Trabalho

Mato Grosso registrou 107 mortes de trabalhadores com carteira assinada em 2022, conforme um levantamento feito pelo Ministério Público do Trabalho do estado (MPT-MT) e divulgado nesta semana. Ao todo, foram registrados 10,7 mil acidentes, sendo 130 a mais se comparado com 2021. Em 2003, foi instituído o dia 28 de abril como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, uma forma de manter viva a importância da prevenção e o cuidado durante o exercício do trabalho.