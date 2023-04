Homem é preso e armas, munições, coletes à prova de balas e itens de proteção são apreendidos com grupo que aterrorizou Confresa (MT)

Por g1 Tocantins

A operação realizada por forças policiais na zona rural de Pium, no oeste do estado, localizou diversos pertences do grupo criminoso que está escondido na região. Nesta terça-feira (11), foram encontrados e apreendidos armamentos de grosso calibre, milhares de munições, coletes a prova de balas e até capacetes de uso militar.

Os criminosos são suspeitos de aterrorizar a cidade de Confresa (MT) no domingo (9). Desde segunda-feira (10) estão no Tocantins e teriam chegado ao estado em barcos. Eles entraram em confrontos com a Patrulha Rural da região e fizeram uma família refém.

Em imagens divulgadas pela Polícia Militar (PM), é possível ver que no material também havia mais de dez coturnos, luvas, mochilas, gorros e outros protetores corporais. No arsenal também tem mais de 40 carregadores (pente) e armas de fogo.