Final da Taça Cidade teve goleadas e 21 gols marcados

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A final da Taça Cidade, disputada no último sábado (1) no Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini foi marcada por goleadas e pelo grande número de gols registrados nos três jogos: 21 no total.

O destaque ficou por conta da vitória de 10 a 0 do time da Suporte Locação sobre o Dom Aquino Futsal. Com a vitória, a Suporte Locação ficou com o título na categoria Livre Adulto.

Na categoria feminino, o campeão foi o P10-Panelinha, que venceu o time do Real Madri El Chefão, pelo placar de 4 a 2.

O campeão da categoria Master, para jogadores com idade acima de 40 anos, foi o Primavera Cosmos, de Primavera do Leste, que venceu na final o Atlético Campo-verdense pelo placar de 4 a 1.

A premiação para os primeiros colocados de cada categoria foi de R$ 3 mil em dinheiro, mais medalhas. Os vice-campeões receberam R$ 2 mil e medalhas, enquanto os terceiros colocados ficaram com medalhas e R$ 1 mil. No total foram distribuídos R$ 18 mil em prêmios.

De acordo com a Secretaria de Esporte, o diferencial dessa edição da Taça Cidade foi o alto nível das partidas, proporcionado pelos investimentos feitos pelas equipes na contratação de jogadores de outras regiões.

“O público veio, comprou a ideia, ginásio cheio, alto nível. Foi muito gratificando e [o resultado foi] foi muito positivo”, disse o secretário de Cultura, Lazer e Esporte (SECEL/CV) Clemilson Carvalho.

O secretário destacou também o trabalho realizado pela equipe da SECEL/CV para que a competição pudesse acontecer. A competição, que teve 30 dias de duração e 96 gols marcados, atraiu a participação de equipes de cidades vizinhas, o que elevou ainda mais o nível da disputa.

Durante os intervalos das partidas na final foram distribuídos prêmios entre os cerca de 2,5 mil torcedores que lotaram as arquibancadas do Ginásio. Os prêmios foram patrocinados pelas seguintes empresas: Silfitness, R9 Academy, Casa de Carnes Campo Verde, Decortintas, Sílvio Eventos, Pinturas Irmãos Bressan, Vereadora Janaína Nordestina, Coopserv, Oriel Sonorização, Restaurante Cazarin, Ecoville Primavera, Sicoob Campo Verde, Sicoob Dom Aquino, Suporte Locação, Sucos Life, Aqua Center, Point do Açai, O Boticário, Arena Corpus, Móveis Gazin e Consórcio Silva.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, acompanhado da primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social Rosilei Pereira Borges do Nascimento, e os vereadores Silvio Eventos, Janaína Nordestina e Gregório do Mercado Popular, prestigiaram a grande final da Taça Cidade de Futsal.