Educação financeira é incentivada desde a primeira infância

Por meio do Programa Cooperação na Ponta do Lápis, que tem o propósito de cooperar para uma vida financeira sustentável, Sicredi promove ações para todos os públicos; para quem tem filhos está disponível a Conta Menor, para as primeiras lições sobre finanças

Educação financeira é essencial para uma relação saudável com dinheiro e, ao contrário do saber comum, deve ser aplicada desde a infância. Ações simples, como envolver a criança no planejamento do orçamento familiar, auxiliam no desenvolvimento de um adulto consciente financeiramente. Com essa visão, em janeiro deste ano a contadora Janaina Farineli abriu uma Conta Menor no Sicredi para a filha de um ano de idade. Para ela, este é o primeiro movimento com o objetivo de proporcionar à herdeira uma vida financeira saudável e segura.

Dados do Banco Central apontam a existência de cerca de 23 milhões de contas para o público jovem – de 15 a 24 anos -, crescimento de 50% nos últimos 10 anos. No Sicredi, nos estados das regiões Norte e Centro-Oeste (Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia e Mato Grosso), há mais de 45 mil contas para menores de idade (até 17 anos) ativas, usadas por associados como parte da educação financeira dos filhos.

A Conta Menor pode ser aberta de maneira simples e rápida, em qualquer agência do Sicredi. Basta apresentar documentos de identidade da criança ou adolescente e do responsável. Os pais podem escolher entre conta corrente, poupança ou conta corrente com poupança integrada. Janaina escolheu a última opção, pensando além da tradicional poupança. “Iniciar um investimento financeiro para nossa filha é mais do que decidir depositar um valor mensal. É um conceito de estratégia financeira tendo por objetivo garantir o futuro de uma pessoa que você ama. É ensinar a ela, conforme vai crescendo, a importância disso”, define a associada.

Dentre os produtos e serviços da Conta Menor estão movimentações, transações e investimentos. É disponibilizado cartão de débito, que possibilita realizar compras e saques no Brasil e no exterior. Para as economias/reserva financeira, a poupança é uma sugestão e para investimento, o Sicredinvest (depósito a prazo) é uma alternativa.

Formado em administração, André Luiz Stefanello tem três filhos pequenos, com oito, seis e um ano de idade, que possuem contas abertas no Sicredi desde o mês de nascimento. Assim como para Janaina, as contas têm o objetivo de garantir uma reserva financeira aos filhos e incentivá-los a este hábito, ensinando o valor do dinheiro.

“É importante aplicar educação financeira desde criança para que este seja um hábito que vai gerar harmonia e equilíbrio. E como eu e minha esposa tentamos passar esse conhecimento para os nossos filhos? Sempre que ganham um dinheirinho dos avós, dos tios, orientamos a guardar um pouco e o restante usar para comprar o que querem. Ou então, se eles querem um presente, mas o valor não dá pra comprar, incentivamos a guardar até acumular a quantia necessária”, explica André.

A Conta Menor não disponibiliza cartão de crédito e outras linhas de crédito, para garantir a segurança financeira da criança ou adolescente. Além disso, o representante tem acesso ao aplicativo da instituição, onde consegue verificar as movimentações. “Essa é uma maneira de ajudarmos as crianças e adolescentes a entenderem o valor do dinheiro, o que pode ou não comprar e a importância de economizar. Quando ensinamos esses valores para uma criança desde cedo é provável que desenvolva hábitos saudáveis em relação ao dinheiro ao longo da vida”, afirma consultora de Negócios Pessoa Física da Central Sicredi Centro Norte, Marianne Moraes.

Ela acrescenta que o Sicredi realiza diversas ações de educação financeira voltadas para diferentes públicos dentro do Programa Cooperação na Ponta do Lápis, que tem o propósito de cooperar para uma vida financeira sustentável de associados e não associados. Composto por ações planejadas de modo que atendam necessidades de jovens, crianças e adultos, o programa busca levar educação financeira para as regiões onde a instituição financeira cooperativa atua, apoiando diretamente os associados e as comunidades locais.

Para sensibilizar o público infantil e tornar o aprendizado mais descontraído, o Sicredi é parceiro da Mauricio de Sousa Produções, que produziu uma série de gibis e vídeos temáticos que ensinam, de maneira leve e divertida, conceitos como a origem do dinheiro, orçamento familiar e o funcionamento de compras à vista ou a prazo. Esses conteúdos podem ser acessados no site www.sicredi.com.br/sites/turmadamonica/.

