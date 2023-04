Caso Confresa – Novo confronto termina com a morte de 7º integrante de bando

Do: MidiaNews

A troca de tiros ocorreu na Fazenda Vale Verde, em Tocantins; duas armas de fogos apreendidas

Outro integrante do Novo Cangaço, ainda não identificado, morreu na noite deste sábado (22) ao se envolver em confronto com a Polícia Militar de Goiás e com a Força Tática de Alta Floresta.

A troca de tiros ocorreu na Fazenda Vale Verde, na região de Puim, em Tocantins. A Polícia informou que com o criminoso foram apreendidas duas armas de fogo.

Na sexta-feira (21), um homem identificado Isaias Pereira da Silva, de 40 anos, foi capturado pela polícia ao tentar fugir em um ônibus de viagem.

As Forças de Segurança de Mato Grosso, Goiás e Tocantins estão trabalhando em conjunto para capturar o grupo que aterrorizou o município de Confresa no dia 9 de abril.

Até o momento foram sete mortos e dois presos na caçada. Ao que tudo indica pelo menos 20 pessoas participaram da ação no interior do Estado.

A Polícia informou que o bando do Novo Cangaço tinha o intuito de roubar R$ 60 milhões da empresa Brink’s. Apesar de estar fortemente armado e equipado, o grupo não conseguiu levar dinheiro do local.

Eles fugiram pelo rio e foram para o Tocantins, onde seguem sendo procurados.

Além dos mortos e dos presos, os militares também apreenderam farto armamento, coletes balísticos, munições e outros equipamentos desde o início da operação.