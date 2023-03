Relatório aponta 3 possíveis mortes de bebês por ‘superbactéria’ na Santa Casa em Cuiabá

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aponta que as infecções relacionadas à assistência à saúde afetam mais de 30% dos neonatos. No Brasil, estima-se que 60% da mortalidade infantil ocorra no período neonatal, sendo a sepse neonatal uma das principais causas apontadas pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).