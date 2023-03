Moradores do Capim Branco participam de cursos sobre aproveitamento de alimentos

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Entre os dias 20 e 24 de março, moradoras da comunidade histórica de Capim Branco, localizada a cerca de 25 quilômetros de Campo Verde, participaram de um curso sobre aproveitamento de sobras de alimentos.

Oferecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e parceria com o SENAR e com o Sindicato Rural, o curso teve como objetivo ensinar às participantes como aproveitar melhor os alimentos, extraindo deles todas as qualidades proteica e nutricional, proporcionando assim economia e melhoria na alimentação, utilizando para isso técnicas caseiras.

“Nossa proposta, enquanto Secretaria de Assistência Social é, cada vez mais, proporcionar o conhecimento aos moradores e dessa forma contribuir com eles no seu dia a dia. E um curso como esse é de grande importância para as famílias”, destacou a secretária de Assistência Social e Primeira-dama de Campo Verde Rosilei Pereira Borges de Oliveira.

Com 40 horas de duração, o curso teve também como conteúdo saúde e segurança no trabalho, ética e cidadania, planejamento para alimentação, importância e necessidade da segurança alimentar; reconhecer os nutrientes dos alimentos, conservação e armazenamento de alimentos; equipamentos e utensílios para manipulação e noções de gestão.

Em abril a Secretaria de Assistência Social, em parceria com o SENAR e o Sindicato Rural, ofertará mais um curso na área de alimentos, o de Corte Especiais de Carne.

O curso, que será realizado nos dias 4, 5 e 6 de abril será ministrado no Assentamento Santo Antônio da Fartura. As inscrições poderão ser feitas no próximo dia 29 das 13h00 às 18h00 no Centro Multiuso da comunidade e serão ofertadas 10 vagas.