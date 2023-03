Ex-secretária adjunta é nomeada interventora da Saúde de Cuiabá

Nessa segunda-feira, a Prefeitura de Cuiabá apresentou recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo o município, a decisão da Justiça determinando a intervenção, na última quinta-feira (9), desrespeita o entendimento do STJ, que já havia acatado os argumentos do município e suspendido a intervenção na Saúde no fim de dezembro. Além disso, o município disse que atos ilegais teriam sido elaborados após a intervenção.