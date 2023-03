Apoio ao crescimento – Sicredi disponibiliza o FCO Empresarial para fomentar pequenos e médios negócios em MT

Linha de crédito oferece taxa de juros e prazo de pagamento diferenciados às empresas que querem investir e expandir o seu negócio.

Assessoria

Empresas que desejam investir ou precisam de recursos para potencializar o negócio têm apoio do Sicredi para tirar os projetos do papel. A instituição financeira cooperativa disponibiliza linhas de crédito, que atendem às diferentes necessidades dos associados. Uma delas é o FCO Empresarial (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), exclusivo para a região, que tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico e social desses estados.

Com recursos para Investimento e Capital de Giro, a linha de crédito apresenta vantagens aos empresários, como taxas e prazo de pagamento atrativos, sendo uma alternativa interessante àqueles que querem dar uma repaginada no empreendimento e investir em melhorias para aumentar a receita de vendas. Também atende empreendedores que precisam de recursos para fazer o negócio girar, sem comprometer o caixa.

Quando contratado para investimento, o FCO Empresarial pode ser usado para financiar bens e serviços necessários à implantação, ampliação, modernização, adequação ambiental e sanitária, e relocalização de empreendimentos dos segmentos industrial, agroindustrial, mineral, comercial e prestação de serviços, inclusive empresas do segmento turístico. Atende microempreendedores individuais, micro, pequenas e médias empresas. As taxas de juros são a partir de 9,82% ao ano, e o prazo para pagamento pode chegar a 12 anos, sendo 3 anos de carência.

Já se os empresários mato-grossenses miram crédito para capital de giro, as taxas são a partir de 12,65% ao ano e podem ser contratados por microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Com relação ao prazo, os empresários têm até 24 meses para pagar, com até seis meses de carência. O crédito pode ser destinado para amparar gastos gerais relacionados à administração, para compra de mercadorias e pagamento de funcionários, por exemplo, por empreendimento dos setores industriais, agroindustriais, comercial e de serviços, além de empreendimentos turísticos, de infraestrutura econômica, ciência, tecnologia e inovação.

Para ambas as finalidades, o limite de crédito é de até R$ 500 mil por operação, e é concedido conforme o porte da empresa. Os associados que tiverem interesse podem procurar o gerente de negócios para mais informações. “O FCO é uma linha de crédito no portifólio de soluções financeiras do Sicredi para apoiar os negócios, especialmente os menores. Os objetivos do FCO vão ao encontro da missão do Sicredi, que é de apoiar os empreendedores de menor porte, em diferentes localidades, e promover o desenvolvimento local, a geração de emprego e renda para a comunidade”, afirma o diretor de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Centro Norte, Ezio Almeida.

Em Mato Grosso, os associados do Sicredi têm um total de R$ 195,5 milhões em recursos do FCO Empresarial para contratação. Quem está interessada em uma fatia desse bolo é a empresária do segmento fitness Silmara da Silva Lopes, de Campo Verde. Proprietária de uma academia há nove anos, ela apresentou a proposta ao Sicredi para contratar a segunda operação do FCO Empresarial. A primeira, ocorrida nove anos atrás, foi contratada para comprar equipamentos para a academia logo quando adquiriu o empreendimento.

“Eu já dava aulas na academia e surgiu a oportunidade de empreender, de comprar a empresa. Fui com cara e coragem e contratei recursos do FCO para equipar a academia. Estou terminando de pagar o crédito, que tem prazo de 10 anos, e já quero contratar outro para construir uma nova academia”, afirma Silmara ao contar que comprou um terreno, bem localizado, onde quer construir a nova academia bem mais estruturada, com quase 500 m2, dois pisos e diferentes espaços para os usuários. “Foi graças ao FCO Empresarial e ao Sicredi que consegui realizar o sonho de ter um negócio e deixá-lo de legado para meus filhos, um deles já formado em Educação Física e outro que iniciou a faculdade no mesmo curso recentemente. As condições oferecidas por essa linha foram fundamentais para o meu negócio”, diz com orgulho.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6,4 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Nos estados de Mato Grosso, Pará Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 227 municípios e possui 296 agências, para o atendimento a mais de 1 milhão de associados.

Site do Sicredi: Clique aqui

Redes Sociais: Facebook |Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube